Португальский футболист нокаутировал судью ударом коленом в голову (видео)

Невероятный случай произошёл в матче третьего дивизиона чемпионата Португалии по футболу.

Нападающий клуба "Канелаш" Марку Гонсалвеш выразил несогласие с решением арбитра Жозе Родригеша, ударив того коленом в голову. Это произошло в игре с "Рио Тинту". Свои действия футболист-агрессор объяснил эмоциями. По его словам, один из соперников спровоцировал его, оскорбив мать, после чего упал на газон, изображая несуществующий толчок со стороны Гонсалвеша. Именно поэтому "его так взбесила показанная судьёй красная карточка".

Тем не менее Гонсалвеш не избежал строгого наказания — "Канелаш" наложил на него пожизненную дисквалификацию. Впрочем, это не мешает ему продолжить карьеру в другой полулюбительской команде.