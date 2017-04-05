СМИ: Абрамович заберёт у Федуна главного тренера "Спартака"

По утверждению британского издания The Times, футбольный клуб "Челси" намерен летом усилить тренерский штаб ещё одним итальянским специалистом.

Напомним, "Челси" безоговорочно лидирует в Английской премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Успехи лондонцев связывают с приходом прошлым летом на пост главного тренера итальянца Антонио Конте.

По информации The Times, Конте обратился к владельцу "Челси" Роману Абрамовичу с просьбой укрепить свой штаб соотечественником. Речь идёт о Массимо Каррере, который сотрудничал с Конте в туринском "Ювентусе".

В настоящий момент Каррера является главным тренером московского "Спартака", который имеет прекрасный шанс впервые с 2001 года стать чемпионом России. Босс красно-белых Леонид Федун в последних интервью высказывал поддержку итальянцу. А тот заявлял СМИ о том, что никуда не рвётся из Москвы и "Спартака", с которым его связывает контракт.

Тем не менее The Times оценивает перспективу переезда Карреры в "Челси" по окончании сезона как весьма реалистичную.