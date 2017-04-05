Умершего Тюльпанова во главе комиссии ЧМ-2018 может заменить Аркадий Чернецкий

Преемник скончавшегося при трагических обстоятельствах 4 апреля Вадима Тюльпанова будет выбран путём голосования и затем утверждён председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Напомним, сенатор Тюльпанов, помимо прочего, возглавлял созданную в Совфеде в 2015 году Временную комиссию по вопросам подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу. В пресс-службе Совета Федерации Лайфу сообщили, что новый руководитель комиссии будет определён в соответствии со статьями 26 и 29 регламента, которые предполагают голосование членов комитета (принцип простого большинства).

По статусу главным претендентом на освободившееся место является первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также теперь уже бывший первый заместитель Тюльпанова в комиссии ЧМ-2018 Аркадий Чернецкий.

В разговоре с Лайфом Чернецкий, впрочем, подчеркнул, что среди его коллег много достойных кандидатов. Однако сейчас ещё рано говорить о выборах, так как все потрясены смертью Тюльпанова.

— Мы с Вадимом Альбертовичем познакомились в Совете Федерации, — рассказывает Чернецкий. — Это страшная утрата. До слёз жалко.

Вадим Альбертович был отличным руководителем. Наша комиссия в первую очередь контролирует подготовку к чемпионату мира в регионах. Регулярно заслушиваем доклады министерств и региональных властей, чтобы понять, как развивается ситуация, необходимо ли вмешательство Совфеда в процесс подготовки, в первую очередь на уровне законодательных инициатив, если такие необходимы. Отмечу, что подготовка в большинстве субъектов ведётся в соответствии с теми графиками, которые были утверждены. Контроль ведётся постоянный. И Тюльпанов очень хорошо справлялся со своими обязанностями главы комитета.

— Уже понятно, кто займёт место руководителя?

— Председателя комиссии выдвигают из членов комиссии. Возможно, инициатива будет исходить и от самого руководителя Совета Федерации. У нас в комиссии много достойных людей, но сейчас не вижу смысла это обсуждать. Мы потеряли такого человека...

— Как могли бы охарактеризовать Тюльпанова?

— Он был очень ответственным. Ко всем делам подходил взвешенно, тщательно проанализировав ситуацию. Никогда не бросался в крайности. Был готов войти в положение и выслушать коллегу. И у него всегда была принципиальная позиция.

Аркадий Чернецкий — член Совета Федерации от Свердловской области. Занимал пост главы Екатеринбурга с 1992 по 2010 год. По утверждению администрации города, Чернецкий "внёс значительный вклад в формирование законодательной и нормативно-правовой базы местного самоуправления в Екатеринбурге, Свердловской области и России в целом". Награждён орденом Почёта (2000), орденом Дружбы (2015), а также орденами Русской православной церкви. Имеет почётное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" (1997).

Добавим, что у Тюльпанова остались сын и дочь — супруга футболиста Александра Кержакова, которая скоро должна родить.