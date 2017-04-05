Погибший в теракте в Петербурге боец побеждал в футбол Аршавина

Знакомый Дениса Петрова, чемпиона России по армейскому рукопашному бою, который 3 апреля стал жертвой взрыва в петербургском метро, рассказал Лайфу о том, что погибший мог стать футболистом.

Как уже сообщал Лайф, 25-летний Денис Петров, последние годы занимавшийся тренерской деятельностью, был чемпионом России по армейскому рукопашному бою, чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рукопашному бою и обладателем коричневого пояса по кёкусинкай-каратэ. А ещё Петров — выпускник той же школы № 18 Санкт-Петербурга, где учился знаменитый российский футболист Андрей Аршавин.

Как рассказал Лайфу друг погибшего Пётр Нефёдов, Петров в юности, до того как перейти в единоборства, подавал надежды в футболе.

— Моя сестра училась в классе с Денисом, а я — младше их на год. Но с ним мы общались хорошо, — вспоминает Нефедов. — Как-то раз Аршавин (в 2008 году, когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, а сборная России вышла в полуфинал Евро. — Прим. Лайфа) посетил родную школу, чтобы провести мастер-класс. Собрали две команды. В одной Денис играл, в другой — Аршавин. Провели два матча. И, знаете, в обоих победила команда Дениса, а он забил несколько голов! Помню, как Аршавин подошёл к нему и похвалил, сказал, что у Дениса хорошее будущее в футболе. В школе даже до сих пор висит фото с того мастер-класса. Это было событие для всех нас...

— До сих пор не верю, что с Денисом произошла эта трагедия. Он был очень добрым человеком, — подытожил друг погибшего.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге случился теракт в метро.

Согласно последним данным, погибло 14 человек, ранения получили свыше 69. Лайф вёл подробную текстовую трансляцию.