Чемпионка трёх Олимпиад Наталья Ищенко ушла из синхронного плавания в чиновники

Пятикратная олимпийская чемпионка объявила о завершении своей блистательной спортивной карьеры.

30-летняя Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.

Напомним, Ищенко завоёвывала по два золота на Играх 2012 и 2016 годов (группы и дуэты) и выиграла групповые соревнования Олимпиады-2008. Кроме того, в её активе 19 титулов чемпионки мира и 12 — чемпионки Европы.

По словам прославленной спортсменки, она продолжит внимательно следить за синхронным плаванием, но в большой спорт точно уже не вернётся. Большинства своих побед Ищенко добилась в дуэте со Светланой Ромашиной, также пятикратной олимпийской чемпионкой.