Стала известна дата возвращения на ринг дисквалифицированного Поветкина

Компания "Мир бокса" на официальном сайте анонсировала бой 37-летнего российского тяжеловеса Александра Поветкина, отстранённого всеми главными боксёрскими организациями за допинг.

Возвращение Александра Поветкина состоится 1 июля в ГЦКЗ "Россия", соперник российского боксёра определится позже Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Напомним, что Поветкин был уличён в применении запрещённых препаратов перед двумя в итоге отменёнными боями 2016 года — против американца Деонтея Уайлдера (мельдоний) и канадца Бермейна Стиверна (остарин). Временное отстранение боксёра международной федерацией истекает в июне. По мнению промоутеров, с 1 июля Поветкин сможет законно участвовать в боксёрских поединках.

"Мир бокса" рассчитывает на скорое оправдание россиянина. 1 июля помимо Поветкина на ринг выйдут Эдуард Трояновский, Алексей Папин, Валерий Третьяков, Андрей Афонин, Георгий Челохсаев, Рашид Кодзоев, Евгений Смирнов и многие другие известные спортсмены.