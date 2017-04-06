Суперзвезду НХЛ Евгения Малкина позовут на олимпийский сезон в Магнитогорск

Генеральный менеджер магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин прокомментировал Лайфу решение НХЛ проигнорировать Олимпиаду-2018.

— Обидно за наш вид спорта. Хоккей — это наша жизнь, мы переживаем за его развитие во всём мире, а отсутствие лучших игроков на Олимпиаде — это, конечно, удар. С другой стороны — нет худа без добра. Появляется шанс для молодых, которые одной ногой уже стоят по ту сторону океана — они могут задержаться на годик-другой в КХЛ и сыграть на Олимпиаде.

— Ваш клуб будет пытаться вернуть кого-то из русских энхаэловцев?

— Там выступает много наших ребят, мы их ждём и будем рады видеть дома. Будем разговаривать. Но в данный момент всё внимание на финале Кубка Гагарина (первый матч серии "Металлург" — СКА состоится в Магнитогорске 8 апреля. — Прим. Лайфа).

— Малкина готовы принять?

— Конечно. Всегда готовы.

Напомним, недавно Национальная хоккейная лига отказалась отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Ряд клубов КХЛ изъявил желание вернуть в межсезонье российских хоккеистов из Северной Америки, а двукратный олимпийский чемпион и ветеран "Чикаго" канадец Джонатан Тэйвз спрогнозировал локаут в НХЛ. Лидер российской сборной Александр Овечкин сообщил журналистам, что поедет на Игры в любом случае.

Добавим, что у бывших хоккеистов "Магнитки" в НХЛ действующие контракты: у Малкина — до 2022 года, у Николая Кулёмина и Антона Худобина — до конца сезона 2017/18.

Тем не менее положительный опыт переманивания к себе энхаэловцев у магнитогорцев есть: в 2015 году посреди сезона в "Металлург" перешёл нападающий "Монреаля" Александр Сёмин. Из более ранних эпизодов можно вспомнить "бегство" из НХЛ в Суперлигу Александра Радулова, когда форвард "Нэшвилла" летом 2008 года подписал контракт с "Салаватом Юлаевым" и уехал в Россию, имея действующее соглашение с американским клубом.

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