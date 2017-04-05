Футболку с автографом Емельяненко продали за 100 тысяч рублей

Один из гостей презентации молодёжного движения Industrials выложил круглую сумму за лот, подписанный легендарным российским бойцом ММА.

Аукцион состоялся в рамках презентации движения Industrials. Стартовая цена фирменной футболки с автографами Фёдора Емельяненко и других гостей мероприятия составляла пять тысяч рублей. Однако мужчина по имени Вячеслав выложил за лот в 20 раз большую сумму.

Все вырученные от аукциона средства пойдут в благотворительный фонд актёра Константина Хабенского по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями.

Напомним, Емельяненко готовится к бою против американца Мэтта Митриона в рамках лиги Bellator. Их предыдущий поединок был отменён из-за камней в почках у Митриона.