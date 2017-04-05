Сёмин вышел в финал Кубка страны спустя полвека после первого участия в нём

В полуфинале футбольного Кубка России сезона 2016/17 московский "Локомотив" победил "Уфу" (1:0).

Автором единственного забитого мяча на 44-й минуте стал португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.

"Локомотив" поспорит за трофей в финале 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт" с победителем полуфинала "Урал" — "Рубин", который состоится в Екатеринбурге 6 апреля.

Напомним, что для главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина победа в Кубке страны являлась одним из условий сохранения должности по окончании текущего сезона. 69-летний специалист выигрывал с "Локомотивом" Кубок России четырежды (последний раз — в 2001 году). Становился он обладателем этого трофея и в качестве футболиста московского "Динамо" — почти полвека назад, в далёком 1970 году.

Уже без Сёмина "Локомотив" выигрывал Кубок России в 2015 году, когда под руководством Игоря Черевченко в финале была повержена "Кубань".