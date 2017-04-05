Месси подтвердил репутацию "севильского могильщика" (видео)

Месси отличился в 8-м матче испанской лиги против "Севильи" кряду, забив в этих играх уже 12 голов. Особенно хорош был второй из сегодняшних мячей аргентинца. Но самым красивым эпизодом матча стала передача Месси на Луиса Суареса и последующий удар через себя в исполнении уругвайца, которым тот открыл счёт.
#Barcelona vs #Sevilla 3-0 All Goals Highlights #LaLiga#FCBSevilla #Barca #FCB #Messi #Suarez #Neymar #MSN #برشلونة #برشلونة_اشبيليه pic.twitter.com/PZNVy3WXH3— GOALS Video (@IbrahimOJT_) 5 апреля 2017 г.
В активе Месси уже 27 голов в 26 матчах текущего сезона Ла Лиги и 46 в 45 — всех турниров. Благодаря победе "Барселона" поднялась на первое место в таблице, но "Реал" затем вернул себе лидерство, победив "Леганес".
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