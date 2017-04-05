Месси подтвердил репутацию "севильского могильщика" (видео)

Лидер футбольной "Барселоны" Лионель Месси стал главным творцом разгрома "Севильи" (3:0) в 30-м туре Ла Лиги.

Месси отличился в 8-м матче испанской лиги против "Севильи" кряду, забив в этих играх уже 12 голов. Особенно хорош был второй из сегодняшних мячей аргентинца. Но самым красивым эпизодом матча стала передача Месси на Луиса Суареса и последующий удар через себя в исполнении уругвайца, которым тот открыл счёт.

В активе Месси уже 27 голов в 26 матчах текущего сезона Ла Лиги и 46 в 45 — всех турниров. Благодаря победе "Барселона" поднялась на первое место в таблице, но "Реал" затем вернул себе лидерство, победив "Леганес".