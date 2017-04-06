На ЧМ-2018 бразильцы будут слушать гимн своей футбольной сборной по-русски

Лайф связался с солисткой российско-бразильской музыкальной группы Siberia Folk, которой выпала честь перепеть знаменитую мелодию Coracao Amarelo e Verde, сопровождающую матчи самой титулованной футбольной команды мира.

Вот уже неделю на крупнейшем бразильском телеканале Globo крутится музыкальный клип, в котором очаровательная блондинка в кокошнике исполняет гимн сборной Бразилии по футболу... на русском языке. Красавице с длинной косой аккомпанируют четверо мужчин в красных косоворотках: один играет на ложках, второй — на балалайке, третий — на аккордеоне, четвёртый — на балалайке-контрабасе. Бразильская ТВ-аудитория в восторге от оригинального кавера любимого гимна и уже разучивает сложные русские слова.

Я знаю, смогу проявить свой напор,

За голом — гол!

Мы посмотрим повтор.

Я верю, хоть

моё сердце трепещет в груди,

Бразилия, ты — впереди!

Гимн Coracao Amarelo e Verde ("Жёлто-зелёная песня") был записан в 1994 году, когда бразильцы спустя 24 года вернули себе титул чемпионов мира по футболу. После этого они успели ещё разок (в 2002-м) поднять над головой заветный приз, став пентакампеонами. Гимн пользуется в народе огромной популярностью — без этой мелодии невозможно представить ни один крупный турнир с участием селесао (сборной Бразилии).

Тем не менее в 2017 и 2018 годах привычная музыка будет сопровождаться не совсем знакомыми (пока) бразильцам словами. О том, как это случилось, Лайфу рассказала певица Siberia.

— Идея перепеть гимн сборной Бразилии на русском языке принадлежит бразильскому каналу Globo: телевизионщики решили оригинально подать турнир в далёкой России. В конце февраля был объявлен кастинг артистов. Мы решили тоже попробовать — у нас довольно обширный репертуар народных песен, большой опыт выступлений.

Желающих перепеть гимн хватало: в Бразилии многочисленная русская диаспора. Однако из нескольких сотен претендентов выбрали именно нас. Русский перевод и аранжировка — полностью наша работа.

До встречи в России!

Впервые гимн сборной Бразилии по-русски был показан Globo 29 марта, сразу после того, как пентакампеоны оформили путёвку на ЧМ-2018, победив со счётом 3:0 парагвайцев. Кстати, бразильцы — первая команда после России, уже обеспечившая себе участие в главном футбольном форуме планеты.

— Это было что-то невероятное! — продолжает Siberia. — Матч с Парагваем показывали в прямом эфире, в студии обсуждались главные события поединка. И вот победа! Тренер Тите вне себя от радости... Ведущий программы поздравил команду и сказал: "До встречи в России". Буквально сразу после этих слов состоялась премьера нашей песни...

Сейчас клип регулярно крутится на Globo и некоторых других телеканалах. Нас приглашают на интервью. Правда, на улицах пока не узнают: я ведь не хожу в кокошнике каждый день...

По словам Натальи (так зовут Сиберию), их группа вполне может отправиться на ЧМ-2018 вместе со сборной Бразилии.

— Это ещё не официально, но разговоры такие ходят! Кто знает, может быть, ещё вся сборная Бразилии выучит нашу песню. Было бы здорово! Мои друзья-бразильцы говорят, что получилось неплохо.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В турнире примут участие 32 сборные.