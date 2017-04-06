"Бунтари" Овечкин и Кузнецов добыли в НХЛ Кубок президента (видео)

Благодаря Александру Овечкину и Евгению Кузнецову "Вашингтон" победил "Рейнджерс" (2:0) и досрочно выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

"Вашингтон" стал победителем регулярки третий раз в истории и второй подряд. За это клуб получил приз — Кубок президента и будет посеян первым номером в розыгрыше Кубка Стэнли.

Победа над "Рейнджерс" была добыта усилиями двух российских нападающих. Сначала Овечкин в фирменном стиле реализовал большинство мощным броском из левого круга вбрасывания (шайба, правда, после многочисленных повторов была переписана на Джастина Уильямса, о ногу которого она вроде бы чиркнула).

А в начале третьего периода шведского голкипера "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста в ближнем бою мастерски переиграл Евгений Кузнецов.

Напомним, Овечкин и Кузнецов ранее объявили о своём намерении выступить в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане несмотря на запрет НХЛ ехать туда своим представителям. Позже глава лиги Гэри Бэтмен заявил, что отпустит Овечкина, только если хоккейный олимпийский турнир пройдёт в рамках летних Игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Вашингтон — Рейнджерс — 2:0 Кузнецов (Вашингтон) — 1 гол, 1 передача, Овечкин (Вашингтон) — 1 передача

Баффало — Монреаль — 2:1 Радулов (Монреаль) — 1 передача