Бывший вратарь "Спартака" отбил в Швейцарии два пенальти (видео)

21-летний голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин стал главным героем полуфинала Кубка Швейцарии по футболу.

Матч "Сьон" — "Люцерн" завершился со счётом 0:0, поэтому финалист Кубка Швейцарии определялся в серии послематчевых пенальти. Митрюшкин отразил два удара с 11-метровой отметки и вывел свою команду в финал.

Напомним, что Митрюшкин начинал профессиональную карьеру в "Спартаке", в молодёжках которого до этого отыграл шесть лет. С 2015 года талантливый голкипер выступает в Швейцарии. Минувшей зимой им интересовался "Зенит", но в итоге питерцы укрепили вратарскую линию Андреем Лунёвым из "Уфы".

Митрюшкин — победитель чемпионата Европы 2013 года (игроки не старше 17 лет) и финалист ЧЕ-2015 (не старше 19 лет).