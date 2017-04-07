Отстранённый за кокаин футболист Роман Ерёменко продал дом за миллион евро

Отец 30-летнего полузащитника ЦСКА рассказал Лайфу последние новости о продолжающем отбывать дисквалификацию сыне.

Напомним, осенью 2016 года Роман Ерёменко был отстранён от футбольной деятельности на два года за обнаруженный в его допинг-пробе после матча Лиги чемпионов с "Байером" кокаин. Тем не менее мотивировочная часть из УЕФА по-прежнему не получена. И представители финского легионера ЦСКА надеются на сокращение срока наказания.

Ерёменко проживает с семьёй в Финляндии, где завершал карьеру его отец, известный советский футболист, а ныне тренер. У Романа есть братья Алексей и Сергей — также футболисты.

Алексей Ерёменко — старший, тренирующий клуб "Шахтёр" из Караганды, рассказал Лайфу, что его сын Роман недавно улетел с женой и детьми в отпуск.

— Сейчас у сына появилась возможность больше времени проводить с родными, — считает отец дисквалифицированного футболиста. — Мне кажется, Роман вынес из этой неприятной истории массу позитива. Ему нужно было сменить обстановку. И никаких упаднический настроений у него нет. В Финляндии Роман нанял персонального тренера и поддерживал форму самостоятельно. Футбол из его жизни никуда не ушёл. У Романа всё замечательно!

— Ранее финские СМИ распространили сообщения, что ваш сын выставил на продажу дом в пригороде Хельсинки стоимостью почти миллион евро. Это правда?

— Да. И дом уже продан.

— То есть ваш сын намерен переехать из Финляндии в другую страну?

— Вовсе нет. Продажа дома — исключительно бизнес-решение. У Романа есть и другая недвижимость в Финляндии. Никуда уезжать он не намерен. Разве что в отпуск, где сейчас и находится.

Напомним, что с ЦСКА Романа Ерёменко связывал контракт, срок которого истекал летом 2017 года. Если бы не дисквалификация, один из лидеров армейцев мог рассчитывать на зарплату около 2 млн евро в год. Таким образом, если адвокатам не удастся значительно сократить срок наказания, футболист потеряет примерно 3 миллиона (полтора сезона). На продаже дома Ерёменко "отбил" лишь треть этой суммы.