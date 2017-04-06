Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА ниже Узбекистана

Международная федерация футбола обнародовала новую версию рейтинга национальных команд, в котором россияне снова заняли рекордно низкое в своей истории место — 61-е.

Ранее сборная России уже опускалась при главном тренере Станиславе Черчесове на 61-ю строчку в рейтинге ФИФА. Потом мы поднялись на 60-е место, однако по итогам контрольных матчей с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3) повторили антирекорд.

В результате многочисленных корректировок Россия затесалась между Черногорией (62-е место) и Узбекистаном (60-е).

Напомним, что до ЧМ-2018 команда Черчесова не будет проводить официальные матчи — за исключением предстоящего летом Кубка конфедераций.

На вершину рейтинга ФИФА спустя семь лет взлетела Бразилия, сместившая с первой строчки Аргентину. После победы над Парагваем (3:0) бразильцы первыми (после россиян) обеспечили себе путёвку на ЧМ-2018. Как уже сообщал Лайф, гимн пентакампеонов до и во время мундиаля будет исполняться по-русски российско-бразильской музыкальной группой.