Самый щедрый футбольный клуб России в полуфинале Кубка уступил беднякам с Урала

В финале Кубка России 2 мая в Сочи "Урал" сыграет с "Локомотивом", который днём ранее оказался сильнее "Уфы" — 1:0.
Екатеринбургский клуб благодаря точному удару Владимира Ильина открыл счёт на 13-й минуте. На 31-й — Кристиан Жонатас восстановил равновесие.
Однако он же стал главным неудачником поединка. Через несколько минут был назначен пенальти в ворота хозяев поля — но бразильский форвард пробил мимо. И он же на 77-й минуте не сумел затолкать мяч в пустые ворота.
А вот защитник "Урала" Александр Новиков свой шанс на 58-й минуте не упустил.
Примечательно, что именно Новиков стал одним из "авторов" единственной в истории победы "Рубина" над "Уралом" (3:1), 12 сентября 2016 года забив в свои ворота.
- Популярные
- По времени