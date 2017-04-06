Самый щедрый футбольный клуб России в полуфинале Кубка уступил беднякам с Урала

Казанский "Рубин", прошлым летом потративший на новичков 33 млн евро — больше, чем мадридский "Реал"! — проиграл скромному "Уралу", бюджет которого всего 12 млн евро.

В финале Кубка России 2 мая в Сочи "Урал" сыграет с "Локомотивом", который днём ранее оказался сильнее "Уфы" — 1:0.

Екатеринбургский клуб благодаря точному удару Владимира Ильина открыл счёт на 13-й минуте. На 31-й — Кристиан Жонатас восстановил равновесие.

Однако он же стал главным неудачником поединка. Через несколько минут был назначен пенальти в ворота хозяев поля — но бразильский форвард пробил мимо. И он же на 77-й минуте не сумел затолкать мяч в пустые ворота.

А вот защитник "Урала" Александр Новиков свой шанс на 58-й минуте не упустил.

Примечательно, что именно Новиков стал одним из "авторов" единственной в истории победы "Рубина" над "Уралом" (3:1), 12 сентября 2016 года забив в свои ворота.