Загулявший кот-инстаграмщик вернулся к Лере Кудрявцевой и хоккеисту Макарову

Напомним, кот Фофа, который активно "ведёт" свои страницы в соцсетях, на днях пропал из дома Леры Кудрявцева и её супруга, хоккеиста "Салавата Юлаева" Игоря Макарова.
Сегодня загулявший питомец был обнаружен.
@fofan_86 НАШЛИ ❗️❗️❗️❗️возвращение блудного Фофы ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Ребята !!! Нашли у соседей на территории , проследили по камерам охранники соседа !!! Причём их территорию мы обходили раз 100 Он сидел внутри железных балок , которые были навалены горой !!! Насыпали около корм, звали , он начал мяукать , но не выходил, а забился ещё больше В итоге разобрали гору балок и я сидела и умоляла его выйти . В конечном итоге он тихо вышел на корм и муж в прыжке ,как Ренат Дасаев накрыл Фофу Урааааа Худой, замученный, хромой - завтра к ветеринару Спасибо вам мои подписчики за участие !!!! Большое спасибооооо ❤❤❤ Выдохнула и расплакалась Вот как бывает !!!
Примечательно, что в "инстаграме" самого похудевшего Фофы пока нет сообщения о возвращении домой, последняя запись сделана 20 недель назад, на фото запечатлён "ужин с подружкой".
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Напомним, ранее Фофа в "зверском баттле", организованном Лайфом, разгромил бульдога Коко гонщика "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.
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