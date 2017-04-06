Загулявший кот-инстаграмщик вернулся к Лере Кудрявцевой и хоккеисту Макарову

После более чем недельного отсутствия нашёлся домашний питомец звёздной супружеской пары.

Напомним, кот Фофа, который активно "ведёт" свои страницы в соцсетях, на днях пропал из дома Леры Кудрявцева и её супруга, хоккеиста "Салавата Юлаева" Игоря Макарова.

Сегодня загулявший питомец был обнаружен.

Примечательно, что в "инстаграме" самого похудевшего Фофы пока нет сообщения о возвращении домой, последняя запись сделана 20 недель назад, на фото запечатлён "ужин с подружкой".

Ужин с подружкой Публикация от Фофа (@fofan_86) Ноя 11 2016 в 8:49 PST s.js"> s.js">

Напомним, ранее Фофа в "зверском баттле", организованном Лайфом, разгромил бульдога Коко гонщика "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.