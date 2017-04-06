В финале Кубка России сразятся "динозавры", которым 131 год на двоих

Напомним, в полуфинале "Локомотив" переиграл "Уфу" (1:0), а "Урал" был сильнее "Рубина" (2:1). Таким образом в финале мы увидим противостояние самых старых (суммарно) главных тренеров. Рекорд бывших коллег по штабу сборной России (в 90-х) Юрия Сёмина ("Локомотив") и Александра Тарханова ("Урал") — 131 год! На 7 лет перекрыто "достижение" кубкового финала-1995, установленное Константином Бесковым и Виктором Прокопенко.
Как уже сообщал Лайф, Сёмин примет участие в кубковом финале спустя 47 лет после первой для него аналогичной игры. В 1970 году нынешний наставник железнодорожников стал победителем Кубка страны в качестве футболиста московского "Динамо".
Суммарный возраст главных тренеров в финалах Кубка России по футболу
97 лет = 45 лет (Юрий Миронов, "Торпедо") + 52 года (Геннадий Костылев, ЦСКА)
88 лет = 40 лет (Олег Романцев, "Спартак") + 48 лет (Борис Копейкин, ЦСКА)
1995 год
124 года = 74 года (Константин Бесков, "Динамо" М) + 50 лет (Виктор Прокопенко, "Ротор")
97 лет = 48 лет (Георгий Ярцев, "Спартак") + 49 лет (Юрий Сёмин, "Локомотив")
114 лет = 50 лет (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 64 года (Адамас Голодец, "Динамо" М)
95 лет = 44 года (Олег Романцев, "Спартак") + 51 год (Юрий Сёмин, "Локомотив")
96 лет = 45 лет (Анатолий Давыдов, "Зенит") + 51 год (Георгий Ярцев, "Динамо" М)
104 года = 53 года (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 51 год (Олег Долматов, ЦСКА)
109 лет = 54 года (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 55 лет (Гаджи Гаджиев, "Анжи")
115 лет = 47 лет (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 68 лет (Юрий Морозов, "Зенит")
91 год = 49 лет (Олег Романцев, "Спартак") + 42 года (Сергей Балахнин, "Ростов")
109 лет = 51 год (Ваит Талгаев, "Терек") + 58 лет (Гаджи Гаджиев, "Крылья Советов")
91 год = 51 год (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 40 лет (Павел Яковенко, "Химки")
115 лет = 52 года (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 63 года (Владимир Федотов, "Спартак")
61 год (Анатолий Бышовец, "Локомотив") + 36 лет (Леонид Слуцкий, "Москва")
93 года = 54 года (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 39 лет (Миодраг Божович, "Амкар")
112 лет = 56 лет (Курбан Бердыев, "Рубин") + 56 лет (Зико, ЦСКА)
97 лет = 51 год (Лучано Спаллетти, "Зенит") + 46 лет (Игорь Криушенко, "Сибирь")
70 лет = 40 лет (Леонид Слуцкий, ЦСКА) + 30 лет (Владимир Газзаев, "Алания")
110 лет = 59 лет (Курбан Бердыев, "Рубин") + 51 год (Сергей Силкин, "Динамо" М)
108 лет = 42 года (Леонид Слуцкий, ЦСКА) + 66 лет (Гус Хиддинк, "Анжи")
93 года = 45 лет (Миодраг Божович, "Ростов") + 48 лет (Олег Кононов, "Краснодар")
95 лет = 40 лет (Игорь Черевченко, "Локомотив") + 55 лет (Леонид Кучук, "Кубань")
83 года = 38 лет (Андре Виллаш-Боаш, "Зенит") + 45 лет (Леонид Слуцкий, ЦСКА)
131 год = 69 лет (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 62 года (Александр Тарханов, "Урал")
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