В финале Кубка России сразятся "динозавры", которым 131 год на двоих

Предстоящий 2 мая на сочинском стадионе "Фишт" футбольный матч "Локомотив" - "Урал" побьёт рекорд кубковых финалов по возрасту главных тренеров команд-соперниц.

Напомним, в полуфинале "Локомотив" переиграл "Уфу" (1:0), а "Урал" был сильнее "Рубина" (2:1). Таким образом в финале мы увидим противостояние самых старых (суммарно) главных тренеров. Рекорд бывших коллег по штабу сборной России (в 90-х) Юрия Сёмина ("Локомотив") и Александра Тарханова ("Урал") — 131 год! На 7 лет перекрыто "достижение" кубкового финала-1995, установленное Константином Бесковым и Виктором Прокопенко.

Как уже сообщал Лайф, Сёмин примет участие в кубковом финале спустя 47 лет после первой для него аналогичной игры. В 1970 году нынешний наставник железнодорожников стал победителем Кубка страны в качестве футболиста московского "Динамо".

Суммарный возраст главных тренеров в финалах Кубка России по футболу

1993 год

97 лет = 45 лет (Юрий Миронов, "Торпедо") + 52 года (Геннадий Костылев, ЦСКА)

1994 год

88 лет = 40 лет (Олег Романцев, "Спартак") + 48 лет (Борис Копейкин, ЦСКА)

1995 год

124 года = 74 года (Константин Бесков, "Динамо" М) + 50 лет (Виктор Прокопенко, "Ротор")

1996 год

97 лет = 48 лет (Георгий Ярцев, "Спартак") + 49 лет (Юрий Сёмин, "Локомотив")

1997 год

114 лет = 50 лет (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 64 года (Адамас Голодец, "Динамо" М)

1998 год

95 лет = 44 года (Олег Романцев, "Спартак") + 51 год (Юрий Сёмин, "Локомотив")

1999 год

96 лет = 45 лет (Анатолий Давыдов, "Зенит") + 51 год (Георгий Ярцев, "Динамо" М)

2000 год

104 года = 53 года (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 51 год (Олег Долматов, ЦСКА)

2001 год

109 лет = 54 года (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 55 лет (Гаджи Гаджиев, "Анжи")

2002 год

115 лет = 47 лет (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 68 лет (Юрий Морозов, "Зенит")

2003 год

91 год = 49 лет (Олег Романцев, "Спартак") + 42 года (Сергей Балахнин, "Ростов")

2004 год

109 лет = 51 год (Ваит Талгаев, "Терек") + 58 лет (Гаджи Гаджиев, "Крылья Советов")

2005 год

91 год = 51 год (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 40 лет (Павел Яковенко, "Химки")

2006 год

115 лет = 52 года (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 63 года (Владимир Федотов, "Спартак")

2007 год

61 год (Анатолий Бышовец, "Локомотив") + 36 лет (Леонид Слуцкий, "Москва")

2008 год

93 года = 54 года (Валерий Газзаев, ЦСКА) + 39 лет (Миодраг Божович, "Амкар")

2009 год

112 лет = 56 лет (Курбан Бердыев, "Рубин") + 56 лет (Зико, ЦСКА)

2010 год

97 лет = 51 год (Лучано Спаллетти, "Зенит") + 46 лет (Игорь Криушенко, "Сибирь")

2011 год

70 лет = 40 лет (Леонид Слуцкий, ЦСКА) + 30 лет (Владимир Газзаев, "Алания")

2012 год

110 лет = 59 лет (Курбан Бердыев, "Рубин") + 51 год (Сергей Силкин, "Динамо" М)

2013 год

108 лет = 42 года (Леонид Слуцкий, ЦСКА) + 66 лет (Гус Хиддинк, "Анжи")

2014 год

93 года = 45 лет (Миодраг Божович, "Ростов") + 48 лет (Олег Кононов, "Краснодар")

2015 год

95 лет = 40 лет (Игорь Черевченко, "Локомотив") + 55 лет (Леонид Кучук, "Кубань")

2016 год

83 года = 38 лет (Андре Виллаш-Боаш, "Зенит") + 45 лет (Леонид Слуцкий, ЦСКА)

2017 год

131 год = 69 лет (Юрий Сёмин, "Локомотив") + 62 года (Александр Тарханов, "Урал")