Канадский хоккеист передаст $110 тысяч в фонд экстренной помощи за удар в пах

НХЛ дисквалифицировала на два матча и оштрафовала нападающего "Бостона" Брэда Маршанда за грубую атаку защитника клуба "Тампа-Бэй" Джейка Дотчина.

Маршанд нанёс колющий удар в область паха Дотчину в первом периоде матча регулярного чемпионата, в котором "Бостон" победил "Тампа-Бэй" 4:0. Судьи выписали грубияну удаление до конца игры. Однако НХЛ усилила наказание, выписав Маршанду двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 110 тысяч долларов. Эти деньги будут переданы в фонд экстренной помощи хоккеистам. Строгость санкций объясняются тем, что Маршанд ранее уже позволял себе аналогичные удары в пах исподтишка.

Напомним, что клуб "Тампа-Бэй", за который выступает самый результативный российский хоккеист нынешнего сезона Никита Кучеров, практически потерял шансы на попадание в Кубок Стэнли.

Маршанд является четвёртым бомбардиром чемпионата 2016/17 (85 очков), Кучеров — шестым (81 очко).