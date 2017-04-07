Кокорин оспорит лишение водительских прав

Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу футболиста "Зенита" Александра Кокорина на принятое ранее постановление о запрете ему управлять автомобилем.

Напомним, что Кокорин был лишён прав на четыре месяца за езду по встречной полосе 25 февраля 2017 года. Адвокаты футболиста упирают на тот факт, что их подзащитный нарушил ПДД неумышленно, из-за отсутствия на дорожном полотне разметки. При этом Кокорин признал факт нарушения и раскаивается в содеянном.

Вчера суд назвал дату рассмотрения апелляции — 13 апреля. Отметим, что на судебном заседании, где было объявлено о наказании, сам нападающий "Зенита" не присутствовал.

В настоящий момент Кокорин готовится с командой к матчу 22-го тура РФПЛ против "Анжи", который пройдёт в Санкт-Петербурге 8 апреля.