Сборная России по кёрлингу установила уникальный антирекорд

Российские кёрлингисты так и не смогли одержать ни одной победы на чемпионате мира в Канаде, потерпев 11 поражений из 11 возможных.

Результат сборной России — антирекорд в истории чемпионатов мира. В составе нашей команды в Эдмонтоне выступали Алексей Тимофеев, Алексей Стукальский, Тимур Гаджиканов, Артур Ражабов и Евгений Климов. В своём заключительном матче россияне уступили Шотландии со счётом 6:7. Ранее они проиграли Канаде, Швеции, Швейцарии, США, Китаю, Японии, Норвегии, Италии, Германии, Голландии.

Заняв последнее место, сборная России тем не менее сохранила шансы на участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. За одну из двух оставшихся путёвок в Южную Корею наши поборются в квалификационном турнире 5–10 декабря в чешской Пльзени.

Напомним, что женская сборная России напрямую отобралась на Игры-2018, завоевав серебро ЧМ-2017 в Пекине.