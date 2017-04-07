Хоккеисту сборной России разбили шайбой лицо за месяц до чемпионата мира (видео)

Нападающий Владислав Наместников был вынужден досрочно завершить матч чемпионата НХЛ "Торонто" — "Тампа-Бэй" (1:4).

Напомним, что автором победного гола "Тампы" в этом матче стал Никита Кучеров, который, учитывая низкие шансы команды на выход в Кубок Стэнли, должен стать лидером сборной России на стартующем 5 мая чемпионате мира по хоккею.

Кандидатом в национальную команду является и одноклубник Кучерова Владислав Наместников. Однако его подготовке к мировому первенству может помешать травма, полученная в игре с "Торонто" ещё при счёте 0:0. Пытаясь заблокировать бросок соперника, наш форвард получил шайбой в подбородок и долго не мог подняться со льда, истекая кровью.

Врачи оперативно оказали Наместникову помощь на скамейке, но в игру он больше не вернулся. Степень повреждения выяснится позже. Не исключено, что Наместникову (26 очков в чемпионате 2016/17) придётся пропустить оставшиеся два матча "Тампы" в сезоне.