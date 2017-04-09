"Локомотив" компенсирует нигерийцам воспитание самого переоценённого футболиста

По информации Лайфа, Международная федерация футбола обязала московский клуб выплатить более 115 тысяч евро нигерийской академии Flying Sports (дословно "Летающий спорт") за 23-летнего нападающего Эзекиэля Хенти.

Сумму с "Локомотива" взыскали в виде так называемого солидарного отчисления, которые получают клубы и школы, принявшие участие в подготовке того или иного футболиста.

Нигерийский нападающий Хенти был приобретён москвичами в феврале 2016 года у словенской "Олимпии" и, безусловно, стал самой провальной покупкой в эпоху президентства Ольги Смородской. За 19 матчей в составе "Локо" африканец отметился единственным результативным действием — голом с пенальти в ворота "Краснодара". При это сумма его трансфера составила... 5 млн евро.

Любопытно, что у академии Flying Sports Хенти первоначально приобрёл "Милан". За легендарный итальянский клуб молодой нигериец мог забивать, например, так.

Как уже сообщал Лайф, зимой Хенти попал в список игроков, от которых "Локомотив" планировал избавиться. Однако покупателей на переоценённого нигерийца тогда не нашлось. В итоге Хенти отправился в аренду в клуб "Бани Яс" из Эмиратов. Там его, можно сказать, прорвало: в 7 матчах нападающий забил три гола.

В 22-м туре РФПЛ "Локомотив" 9 апреля сыграет дома с "Ростовом".