Уткина номинировали на престижную футбольную европремию "Золотой мальчик"

В число претендентов на звание лучшего футболиста Европы не старше 21 года попали двое россиян — нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин.

Награда Golden Ball была учреждена в 2003 году итальянским изданием Tutto Sport. С тех пор лучшими молодыми футболистами, выступающими в европейских чемпионатах, признавались: Рафаэль ван дер Варт, Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Андерсон, Алешандре Пато, Марио Балотелли, Марио Гётце, Иско, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль и Ренату Саншеш.

На этот раз на приз помимо Жамалетдинова и Уткина претендуют: Саншеш, Джанлуиджи Доннарумма, Люка Зидан, Федерико Кьеза, Сергей Ерёменко, Усман Дембеле, Габриэл Жезус, Кристофер Нкунку и Маркус Рэшфорд.

Отметим, что Жамалетдинов был лидером молодёжной команды ЦСКА, добравшейся до 1/4 финала юношеской Лиги Европы УЕФА. Уткин попал в список 60 самых перспективных игроков 1999 года рождения по версии британского издания The Guardian.