Тренеры РФ, упомянутые сбежавшим информатором Дмитриевым, пожизненно отстранены

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) применил максимально жёсткие санкции к российским специалистам Алексею Мельникову и Владимиру Казарину.

Напомним, Казарин и Мельников фигурировали в качестве "обвиняемых" героем фильма ARD — российским информатором WADA Андреем Дмитриевым. Вскоре после слива компромата бывший бегун покинул территорию России из опасений за свою жизнь, так как, по его словам, получал анонимные угрозы.

Причиной отстранения Казарина и Мельникова стали допинговые нарушения в сборной России по лёгкой атлетике, за которые их рекомендовало наказать WADA.

Напомним, ранее пожизненную дисквалификацию от CAS "заработал" врач российских легкоатлетов Сергей Португалов.