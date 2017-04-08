"Петровский". В 1000 раз дешевле "Зенит-Арены", в два раза дороже Эрмитажа

8 апреля в 19:00 "Зенит" начнёт свой прощальный матч на стадионе "Петровский" — в рамках 22-го тура РФПЛ против "Анжи". Лайф собрал самые интересные факты об арене, верой и правдой служившей городу 92 года.

Факт № 1. "Петровский" в 1000 раз дешевле "Зенит-Арены"

Стадион был построен в 1925 году, и тогда возведение спортивного сооружения стоило Ленинграду 170 000 рублей. Чтобы понять порядок цифр — цены на основные товары в те годы:

Если брать инфляцию рубля за 92 года, то получится, что стоимость "Петровского" в нынешних рублях составила около 52 миллионов! Если пересчитать в долларах (в 1925-м курс составлял 0,515 доллара за рубль) — 90 тысяч долларов, или 1,26 млн с учётом подорожания американской валюты за последний век. Вполне разумная сумма — легендарный "Олд Траффорд", построенный в 1909 году, стоил 90 тыс. фунтов. Напомним, "Зенит-Арена", по последним данным, обошлась городу в 43,8 млрд рублей.

Факт № 2. Арену построил чех-прыгун

Главным архитектором будущего дома "Зенита" был чешский спортсмен с уникальной судьбой Алоис Осипович Вейвода. Он был рекордсменом России по прыжкам в длину, прыгал с шестом и одновременно носил статус чемпиона Санкт-Петербурга по футболу. При этом построил несколько спортивных комплексов в Северной Пальмире, в том числе... и теннисный на Крестовском острове в 1910 году. Никаких сведений о проблемах со строительством из-за особенностей грунта и вибраций в то время найти не удалось.

А после войны Вейводе поручили постройку главного спортивного сооружения города — стадиона имени Ленина на Петровском острове, с чем он прекрасно справился.

Уже через два года после открытия стадиона автора проекта приговорили из-за участия "в организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии" к 10 годам концлагеря, но в последний момент заменили приговор на депортацию в Чехословакию.

Факт № 3. В войну стадион разобрали на дрова

Нынешние трибуны и столь любимый ярыми фанатами "вираж" появились на "Петровском" (тогда стадион имени Ленина) уже в 30-е годы, после первой реконструкции. Первоначально на месте современных трибун был трек для проведения соревнований по мотогонкам и велоспорту. Помимо этих весьма экзотичных для футбольного стадиона видов спорта здесь проводились соревнования по плаванию, гребле (!), регби, лёгкой атлетике, хоккею (русскому и канадскому), митинги и киносъёмки.

В войну на стадионе были установлены зенитные батареи, проводились боевые тренировки для населения. Из-за немецких бомбёжек часть деревянных трибун сгорела, а оставшиеся ушли на отопление дровами близлежащих домов самими жильцами. Жизнь стадиона восстановилась только в 1961-м, тогда главной ареной города уже стал стадион имени Кирова.

Факт № 4. "Зенит" начал историю "Петровского" с четырёх разгромов

8 августа 1936 года при 15 тысячах зрителей "Сталинец" (будущий "Зенит") провёл первый матч на стадионе имени Ленина. В 1/8 финала Кубка СССР хозяева проиграли "Спартаку" — 0:3. Следующий домашний матч — в 1938 году, и снова оплеуха: от "Торпедо" — 1:5, потом опять от "Спартака" (0:4). Удивительно, но число болельщиков на трибунах только растёт, и за следующим матчем против киевского "Динамо" следят уже 20 тысяч зрителей. Но разгром получается ещё чувствительнее — 2:7. Наконец, 13 июня 1938 года одерживается первая победа — над "Локомотивом" из Тбилиси (2:1). Всего за почти 80 лет истории их было одержано 310 в 561 матче. Сегодня в матче с "Анжи" может случиться 311-я, и, вероятно, последняя.

Кстати, завершить выступления на "Петровском" питерцы могут без поражений в этом сезоне — их беспроигрышная домашняя серия длится уже 22 матча. И она может стать исторической уже на "Зенит-Арене": до рекордной 26-матчевой серии при Лучано Спаллетти в 2010 году осталось совсем немного.

Факт № 5. Гостям из Турции записывались голы, которых не было

Футбольная сборная Турции — основной спарринг-партнёр советских команд в 1920–30-х годах. Страна была одним из главных союзников Советской России и СССР. Доходило до того, что международные матчи заканчивались "дружбой", когда счёт был отнюдь не ничейным. Так произошло в 1937 году во время встречи сборной Ленинграда и сборной Турции. Игра закончилась 2:1 в пользу хозяев — ленинградцев, однако по её окончании турецкая делегация стала жаловаться на судейство и отменённый гол. Каково же было удивление жителей города, когда в газетах на следующий день они увидели счёт 2:2 — оказывается, советские функционеры решили не портить отношения с уважаемыми гостями и согласились без всяких видеоповторов и технологий определения гола переписать результат.

Факт № 6. Теперь сходить на "Петровский" стоит как две экскурсии в "Эрмитаж" или одна в Исаакий

Как сообщает официальный сайт спорткомплекса, с 1 апреля стоимость экскурсии на стадион составляет 500 рублей (для детей — 400). Это, к примеру, в два раза выше, чем проход в составе группы в "Эрмитаж", и сравнимо с ценами на посещение самого спорного в последнее время здания Петербурга Исаакиевского собора (экскурсия для 1–5 человек в храм-музей стоит 600 рублей).

Факт № 7. На "Петровском" были одержаны пять побед на пути к Кубку УЕФА — 2008

Именно здесь "Зенит", начав путь от второго отборочного раунда, завоевал свой первый еврокубок и второй в истории России. Здесь в 1/8 финала был обыгран некогда грозный "Марсель" (2:0 после поражения в гостях 1:3), а в полуфинале "Зенит" разгромил мюнхенскую "Баварию" — 4:0.

Следующий домашний матч "Зенит" проведёт на стадионе чемпионата мира "Санкт-Петербург". Кто знает, возможно, ему будет уготована ещё более славная история.

В материале использованы данные и фотографии с официального сайта стадиона "Петровский" и zenit-history.ru.