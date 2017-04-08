Кучеров первым из россиян забил 40 голов в НХЛ 2016/17 (видео)

Хоккеист клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров пополнил лицевой счёт заброшенной шайбой и голевой передачей в матче с "Монреалем" (4:2).

В активе Кучерова — 40 голов и 44 передачи в нынешнем чемпионате. Лишь одному другому хоккеисту — Сидни Кросби из "Питтсбурга" — удалось достичь рубежа одновременно в 40 голов и 40 передач.

Для 23-летнего россиянина оба показателя рекордные в заокеанской карьере. А "Тампа" благодаря Кучерову продолжает отчаянное сражение за последнюю путёвку в Кубок Стэнли от Востока. Впереди у команды — матч с "Баффало". Чтобы попасть в плей-офф, необходимо одержать победу и надеяться на то, что "Торонто" в двух заключительных играх регулярки 2016/17 наберёт не более одного очка, которое полагается за поражение в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Монреаль — Тампа-Бэй — 2:4 Кучеров (Тампа-Бэй) — 1 гол, 1 передача, Нестеров (Тампа-Бэй) — 1 передача