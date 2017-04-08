Баскетболисты российских клубов стали двумя самыми ценными игроками Евролиги

По итогам завершившегося накануне регулярного чемпионата самого престижного баскетбольного турнира Европы две первые строчки рейтинга полезности заняли защитники московского ЦСКА и казанского УНИКСа — француз Нандо Де Коло и американец Кит Лэнгфорд.

ЦСКА победил в заключительном туре греческий "Олимпиакос" (90:86), а УНИКС взял верх над итальянским "Миланом" (91:68). Де Коло завершил регулярку Евролиги со средним показателем полезности 22,7 балла, Лэнгфорд — с 21,8. Вошёл в пятёрку самых ценных баскетболистов турнира и ещё один армеец Милош Теодосич (17,5).

Напомним, что Де Коло стал MVP регулярки и "Финала четырёх" Евролиги в прошлом году, когда ЦСКА завоевал титул лучшего клуба Старого Света.

В этом сезоне москвичи заняли по итогам регулярки второе место — после "Реала". В 1/4 финала команда Димитриса Итудиса сыграет с испанской "Басконией". В других четвертьфинальных парах сошлись: "Олимпиакос" и турецкий "Анадолу Эфес", "Реал" и турецкая "Дарюшафака", греческий "Панатинаикос" и турецкий "Фенербахче".

УНИКС завершил регулярку на предпоследнем, 15-м месте.