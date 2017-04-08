Боец из США, научившийся говорить "я еб***", обманом сбросил 540 г (видео)

Мастер смешанных единоборств Дэниэл Кормье первоначально провалил официальное взвешивание перед UFC 210 в Баффало, но, встав на весы спустя две минуты, удивительным образом "сбросил" полкило до необходимого уровня.

Напомним, Кормье тренируется в США в том же клубе АКА, что и российский боец Хабиб Нурмагомедов. Американец запомнился российским любителям ММА словосочетанием "я еб...", которому его научили дагестанские товарищи по тренировкам.

Однако теперь в карьере 38-летнего бойца, выигравшего в UFC семь из восьми поединков, появился новый полускандальный эпизод. На официальном взвешивании перед чемпионским боем с Энтони Джонсоном Кормье не смог "сделать" нужный вес, зайдя за лимит на 540 г. Однако, удалившись из зала на две минуты, он невероятным образом решил проблему.

Многие эксперты полагают, что при повторном взвешивании Кормье попросту надул организаторов. Встав на весы, американец облокотился рукой на полотенце с логотипом UFC и тем самым перенёс на него часть своего веса. Никаких других объяснений случившемуся "чуду" пока никто не нашёл.

Бои UFC 210 пройдут в Баффало ранним утром 9 апреля по московскому времени. Если бы Кормье не "сделал" вес, то автоматически лишился бы чемпионского пояса. А так в его бою с Джонсоном будет стоять титул в полутяжёлом дивизионе самой престижной бойцовской лиги мира.