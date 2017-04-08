"Главное — чтобы не помешали судьи!" Агент о финале Кубка Гагарина

8 апреля в 15:00 по московскому времени стартует финал плей-офф девятого сезона Континентальной хоккейной лиги "Металлург" (Мг) — СКА.

— Чего ждёте от предстоящего финала? — вопрос хоккейному агенту Шуми Бабаеву, клиентами которого являются около 50 игроков и тренеров КХЛ.

— Во всеуслышанье предсказания делать не буду. Жду, прежде всего, красивого хоккея, напряжённой игры от начала и до конца каждого матча. Главное — чтобы этому действу не помешали судьи.

— До этого две серии плей-офф с участием СКА не обошлись без судейских скандалов...

— Я примерно об этом же. Нет, я не хочу сказать, что питерцев тащат, просто странно — зачем СКА вообще помощь арбитров? Они и так бы спокойно обыграли и "Динамо", и "Локомотив".

— В Кубке Гагарина до сих пор не сыграно ни одной 7-матчевой серии, а два полуфинала завершились с сухим счётом 4—0. Лига в кризисе?

— Я бы так не сказал. Посмотрите, сколько было овертаймов, борьбы. У нас есть некоторый дисбаланс между Западом и Востоком в пользу последнего, может быть, нужно что-то сделать с календарём или системой розыгрыша... Проблем в нашем хоккее всё равно много, но они другие, более фундаментальные — качество игры, зрительский интерес надо повышать, площадки уменьшать, молодёжи давать развиваться.

— Слухи о скором сокращении КХЛ, уходе новокузнецкого "Металлурга", "Югры", где играет много ваших клиентов, реальны?

— На данный момент никакой конкретики нет, никто никого не выгоняет. Могу сказать одно — если уберут "Кузню", это будет вообще непонятно. Клуб с такими традициями и школой... Если кого-то и убирать, то на Западе. А кого ещё? Дальний Восток трогать нельзя, Урал и Сибирь — основа нашего хоккея. Вот и получается, что лиге надо выбирать жертву из тех, кто поближе.

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