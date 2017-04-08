Месси приедет на чемпионат мира в Россию с тренером Профессором

Новый главным тренером сборной Аргентины по футболу будет назначен 57-летний Хорхе Луис Сампаоли.

Сампаоли в ближайшее время заменит на посту наставника аргентинцев Эдгардо Баусу, при котором команда покинула зону попадания на чемпионат мира 2018 года, опустившись в отборочной южноамериканской группе на пятое место.

Аргентинец Сампаоли сделал себе имя в Чили — клубе "Универсидад" и национальной сборной этой страны, с которой выиграл Кубок Америки 2015 года. В настоящий момент этот специалист руководит испанской "Севильей". Однако в недавнем интервью Сампаоли заявил о своём желании поработать с Лионелем Месси.

Сделать он это сможет в сборной Аргентины. Правда, в трёх из четырёх оставшихся матчей отбора ЧМ-2018 Месси за сборную не сыграет — если, конечно, ФИФА не сократит срок его дисквалификации за ненормативную лексику в игре с... чилийцами.

В любом случае, если Аргентина попадёт в число участников чемпионата мира в России, то Месси приедет в следующем году в Россию с главным тренером Профессором. Именно такое прозвище прочно приклеилось к Сампаоли, любящему использовать в тренировочном процессе всевозможные технологические новшества.