Хакеры разместили порно в "твиттере" футбольного клуба "Арсенал"

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Хакеры разместили порно в "твиттере" футбольного клуба "Арсенал"

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Фото: © Twitter

Конфуз случился с официальным аккаунтом знаменитого лондонского клуба перед 32-м туром Английской премьер-лиги.

Вместо кадров с тренировки команды, готовящейся к матчу с "Кристал Пэлас", болельщики увидели изображение орального секса.

<p>Фото: © Twitter</p>

Недоразумение быстро устранили, однако осадок остался. Скорее всего, это были не просто хакеры, а фанаты, выступающие за отставку француза Арсена Венгера с поста главного тренера "Арсенала". Тучи вокруг специалиста давно сгущаются, однако руководство не предпринимает никаких шагов, несмотря на неудачи, преследующие команду на всех фронтах. В АПЛ за пять туров до конца команда Венгера занимает пятое место и показывает крайне нестабильную игру.

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