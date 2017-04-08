Хакеры разместили порно в "твиттере" футбольного клуба "Арсенал"

Конфуз случился с официальным аккаунтом знаменитого лондонского клуба перед 32-м туром Английской премьер-лиги.

Вместо кадров с тренировки команды, готовящейся к матчу с "Кристал Пэлас", болельщики увидели изображение орального секса.

Недоразумение быстро устранили, однако осадок остался. Скорее всего, это были не просто хакеры, а фанаты, выступающие за отставку француза Арсена Венгера с поста главного тренера "Арсенала". Тучи вокруг специалиста давно сгущаются, однако руководство не предпринимает никаких шагов, несмотря на неудачи, преследующие команду на всех фронтах. В АПЛ за пять туров до конца команда Венгера занимает пятое место и показывает крайне нестабильную игру.