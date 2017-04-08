Бойца с силиконовой грудью допустили до поединка в Нью-Йорке

Гонсалес могла не допустить до боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк, выступающая против участия в подобных соревнованиях спортсменов с грудными имплантами. Тем не менее обладательница силиконового бюста 9 апреля войдёт в клетку. Такое решение было принято после тщательного осмотра врачей.
CALVILLO vs GONZALEZ!!! pic.twitter.com/HwK3ufxmsP— Dana White (@danawhite) 7 апреля 2017 г.
В главном же бою UFC 210 сойдутся американцы Дэниел Кормье и Энтони Джонсон. Этому поединку предшествовал грандиозный скандал на взвешивании.
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