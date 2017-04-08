Питер и Магнитка начали с самого красивого матча года. "Металлург" — СКА — 4:5

Финальная серия хоккейного Кубка Гагарина стартовала с гостевой победы петербургского клуба, забившего два фантастических гола в концовке основного времени.

Первый матч финала однозначно стал самым красивым в этом Кубке Гагарина — две самые звёздные команды европейской и азиатской части России показали, каким должен быть плей-офф КХЛ.

Исход первого периода решила игра в неравных составах: после удаления у магнитогорцев своё большинство СКА реализовал, а вот хозяева заработанные Сергеем Мозякиным две минуты до гола не довели.

После первого перерыва "Магнитка" переломила ход игры, да ещё как — сначала Евгений Тимкин сравнял счёт, а уже через 81 секунду Илья Ковальчук "обрезался" в собственной зоне, шайбу перехватил Мозякин и вывел свою команду вперёд — 2:1.

81 секунда после гола Тимкина и Мозякин переворачивает эту игру. #ММГСКА pic.twitter.com/De83pqc1KH — КХЛ (@khl) 8 апреля 2017 г.

Почувствовав запах крови, уральцы провели ещё несколько активных смен в зоне соперника, пока снова не начали удаляться. Оскар Осала за нижеследующий удар в голову получил 5-минутный штраф.

Само меньшинство сталевары отстояли, но ударное невское звено Гусев — Шипачёв — Дадонов благодаря рекламе осталось на льду и после игры в неравных составах и, отдохнув, всё же отличилось.

А следом СКА сделал ответный дуплет — тут же забросил недавно атакованный Осалой Прохоркин. Промежуток между двумя шайбами составил 70 секунд.

Событий во втором периоде было и так предостаточно, но лихой сюжет закручивался всё сильнее — уже через две минуты до конца игры был удалён капитан СКА Илья Ковальчук. Свои 5 минут численного преимущества Мозякин и Ко быстро конвертировали в гол — правда, на острие атаки оказался Виктор Антипин.

Неспешный третий период мирно шёл к овертайму, пока не грянул гром — в виде гола защитника СКА Патрика Хёрсли, своим броском порвавшим сетку (в буквальном смысле!) ворот "Металлурга" — и заодно вырвавшим для команды победу. Гол армейцы забили снова в большинстве. К третьему периоду тренер обладателей трофея Илья Воробьёв уже вовсю саркастично улыбался и показывал судьям большие пальцы, но приведшее к голу удаление было стопроцентное.

А окончательно добил соперника красивейшим вторым голом в матче Евгений Дадонов. "Магнитка" успела отыграть одну шайбу в концовке, но победа СКА была уже неминуемой — 5:4 и 1—0 в серии в пользу петербуржцев.

Второй матч серии состоится в Магнитогорске 10 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.