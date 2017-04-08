Ковальчука выгнали с площадки за удар в голову в финале Кубка Гагарина (видео)

Во втором периоде первого матча финальной серии плей-офф КХЛ "Металлург" — СКА судьи выписали удаление до конца игры суперзвезде петербургского клуба Илье Ковальчуку.

На 37-й минуте матча от Ковальчука прилетело Яну Коваржу. За атаку в область головы и шеи звёздный нападающий получил сразу 25 минут штрафа и отправился отдыхать в раздевалку.

А в середине того же второго периода дисциплинарное наказание до конца игры получил легионер "Магнитки" Оскар Осала — за схожее нарушение в отношении Николая Прохоркина.

После двух периодов счёт был равным — 3:3, команды заработали на двоих 56 минут штрафа.