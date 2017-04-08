Ковальчука выгнали с площадки за удар в голову в финале Кубка Гагарина (видео)

На 37-й минуте матча от Ковальчука прилетело Яну Коваржу. За атаку в область головы и шеи звёздный нападающий получил сразу 25 минут штрафа и отправился отдыхать в раздевалку.
Для Ильи Ковальчука эта игра закончена. 5+20. #ММГСКА pic.twitter.com/F1zBjp3uF8— КХЛ (@khl) 8 апреля 2017 г.
А в середине того же второго периода дисциплинарное наказание до конца игры получил легионер "Магнитки" Оскар Осала — за схожее нарушение в отношении Николая Прохоркина.
Оскар Осала получает 5+20 за удар в голову. #ММГСКА pic.twitter.com/sJB2KXhktZ— КХЛ (@khl) 8 апреля 2017 г.
После двух периодов счёт был равным — 3:3, команды заработали на двоих 56 минут штрафа.
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