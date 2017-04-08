Голевой бросок хоккеиста СКА в финале Кубка Гагарина порвал сетку (видео)

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Голевой бросок хоккеиста СКА в финале Кубка Гагарина порвал сетку (видео)

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Фото: © KHL

Шведский нападающий петербургского клуба Патрик Хёрсли вывел свою команду вперёд в третьем периоде первого матча финала плей-офф КХЛ против "Металлурга" в Магнитогорске невероятным по силе броском.

Счёт после броска Хёрсли стал 4:3 в пользу СКА. А вскоре Евгений Дадонов довёл преимущество армейцев до двух шайб.

Напомним, что ранее в этом матче за грубый удар в голову был удалён до конца игры лидер СКА Илья Ковальчук.

Финал Кубка Гагарина проводится до четырёх побед.

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