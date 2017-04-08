"Реал" травмировал своего голеадора и упустил победу в мадридском дерби (видео)

В 31-м туре чемпионата Испании мадридский футбольный суперклуб сыграл вничью с "Атлетико" (1:1), позволив Антуану Гризманну сравнять счёт за пять минут до конца.

На 52-й минуте португальский защитник "Реала" Пепе открыл счёт с передачи немца Тони Крооса.

А уже через 15 минут Кроос "помог" Пепе покинуть поле: португалец получил от немца по рёбрам, после чего долго корчился от боли и был заменён. Переполненный "Сантьяго Бернабеу" провожал героя матча овацией.

Потеря центрального защитника помешала "Реалу" довести дело до победы. На 85-й минуте разреженностью именно в центре обороны соперника воспользовался француз Антуан Гризманн и в падении поразил ближний угол ворот Кейлора Наваса.

El Gol de Griezmann, excelente definición para enmudecer el Bernabéu pic.twitter.com/ffIpbmY1WI — AFICIONADOS (@Aficionadosk) 8 апреля 2017 г.

Ничья в мадридском дерби помешала "Реалу" оторваться от "Барселоны". Уже сегодня каталонцы могут нагнать своих заклятых врагов в таблице чемпионата по набранным очкам — если победят в гостях "Малагу", а по потерянным они отстают всего на три балла при наличии в запасе очной встречи с королевским клубом.