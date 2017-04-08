Тысячи сирийцев заполнили трибуны на футбольном матче в Латакии

Несмотря на боевые действия, чемпионат Сирии по футболу продолжается и дарит зрителям красочные спектакли.

More than 1000 Syrian attended a football match in Latakia today. #Syria pic.twitter.com/MHynQlhWaT — Maram (@maramkasem) 7 апреля 2017 г.

Матч в Латакии между клубами "Тешрин" и "Аль-Иттихад" завершился со счётом 3:3. Это самая результативная игра в Сирийской лиге сезона 2016/17. Организаторы не приостанавливают соревнования, а только некоторые игры — из-за угрозы жизни болельщиков и футболистов. Тот же "Тешрин" лидирует в чемпионате с 32 очками. Однако эта команда провела уже 14 матчей, тогда как действующий чемпион страны "Аль-Джаиш" — только 8 и потерял меньше очков.

Напомним, что чемпионом Сирии в составе "Аль-Джаиша" в прошлом сезоне стал бывший защитник "Зенита" Басель Абдулфаттах, который осенью 2016 года вернулся в Россию и завершил карьеру.