Сборная России с Гамовой в роли тренера вышла в финал чемпионата Европы (видео)

Команда российских волейболисток не старше 18 лет совершила настоящее чудо на молодёжном ЧЕ-2017 в голландском Арнеме, одержав четыре победы подряд после двух поражений на старте турнира.

Напомним, в первых двух турах юные россиянки уступили с одинаковым счётом 0:3 сверстницам из Италии и Голландии. Чтобы выйти в плей-офф, им было необходимо занять в группе место не ниже второго. И они сумели это сделать, поочерёдно победив в трёх следующих турах болгарок, немок и турчанок.

В полуфинале россиянкам предстояло встретиться с Белоруссией, которая завершила групповой этап с показателями 5 побед — 0 поражений. Но и этого соперника наша команда одолела сегодня со счётом 3:0!

В финале сборной России предстоит сразиться с Италией, которой в стартовом матче ЧЕ-2017 наши уступили 0:3. Однако после такого турнирного преображения от команды можно ждать чего угодно.

Главным тренером этой сборной является Александр Кариков. А его ассистентом — знаменитая в недавнем прошлом волейболистка Екатерина Гамова. Двукратная чемпионка мира в интервью Лайфу заявила после первых поражений, что вряд ли в дальнейшем будет работать тренером. Однако теперь, возможно, изменит своё решение. Ведь прогресс команды стал возможен в том числе и благодаря подсказкам Гамовой.