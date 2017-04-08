Поляк Левандовски продолжил жаркий спор с Месси за "золотую бутсу" (видео)

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Поляк Левандовски продолжил жаркий спор с Месси за "золотую бутсу" (видео)

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Фото: © AP/EAST NEWS

"Бавария" разгромила "Боруссию" (4:1) в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу, а два гола в составе мюнхенского суперклуба забил Роберт Левандовски.

Особенно красивым получился гол Левандовски со штрафного.

Свой второй мяч польский супербомбардир провёл с пенальти, установив на табло окончательный счёт. В активе Левандовски 46 голов в 45 матчах этого сезона (за "Баварию" и сборную Польши). В Бундеслиге он отличился 26 раз. Это всего на один гол меньше, чем у лучшего бомбардира европейских футбольных чемпионатов, лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

Правда, аргентинец имеет заведомое преимущество. В чемпионате Испании на две команды больше, чем в Бундеслиге, а значит больше и игр. Тем не менее, Левандовски продолжает отчаянный спор с Месси за награду "Золотая бутса", которую каждый год вручают лучшему голеадору Европы.

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