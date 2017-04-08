"Зенит" избежал технического поражения благодаря красной карточке

Во втором тайме матча с "Анжи" (1:1) на поле у петербургского клуба оказалось лишь четверо футболистов с паспортом РФ, хотя по регламенту РФПЛ в стартовом составе их должно быть не менее пяти.

"Недобор" произошёл после того, как главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заменил россиянина Ибрагима Цаллагова на словака Роберта Мака. Заключительные 5 минут встречи хозяева доигрывали лишь с четырьмя россиянами на поле — Андреем Лунёвым, Евгением Черновым, Александром Кокориным и Артёмом Дзюбой.

Тем не менее Луческу не нарушил регламент РФПЛ и избежал технического поражения для команды. Дело в том, что регламент фиксирует не минимальное количество россиян на поле, а максимальное число иностранцев. Их к 85-й минуте у "Зенита" было пять, а с выходом Мака стало разрешённые шесть (помимо словака — Бранислав Иванович, Мигел Данни, Жулиано, Эрнани, Нету). Подобное стало возможным, так как ещё на 50-й минуте поле покинул из-за красной карточки бельгиец Николас Ломбертс, оставив свою команду в меньшинстве (с 10, а не 11 футболистами на поле).

Напомним, матч с "Анжи" стал для "Зенита" прощальным на стадионе "Петровский" — следующую домашнюю игру сине-бело-голубые проведут на арене на острове Крестовский.

Сыграв вничью, "Зенит" по сути распрощался с чемпионскими амбициями. "Спартак" после 22-го тура имеет шанс оторваться от питерцев уже на 8 очков.

Луческу на послематчевой пресс-конференции признал, что теперь судьба команды находится в руках конкурентов. Ну а по поводу своей судьбы румын высказался так: "За контракт я не держусь".