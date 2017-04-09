Британский боксёр после победы над Царём Петровым вызвал на бой украинца

Терри Флэнаган победил россиянина Петра Петрова в Манчестере в бою за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии WBO.

Поединок продолжался все 12 раундов и завершился убедительной победой Флэнагана по судейским очкам — 116:112, 120:108, 118:110. Британец защитил свой титул, а Петров по прозвищу Царь потерпел пятое поражение в карьере, прервав серию из шести побед.

После поединка Флэнаган заявил о том, что теперь хотел бы сразиться со звёздным украинским боксёром, олимпийским чемпионом Пекина-2008 и Лондона-2012 Василием Ломаченко. Тот сегодня ночью также одержал победу — над Джейсоном Сосой в Мерилэнде. Там же, где чемпионский титул отстоял и ещё один украинец, поклонник творчества группы "Грибы" Александр Усик.