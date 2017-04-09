Русский секс-символ ММА Анастасия Янькова побила в Италии гречанку (видео)

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Русский секс-символ ММА Анастасия Янькова побила в Италии гречанку (видео)

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Фото: © Twitter

26-летняя россиянка одержала очередную, третью подряд победу в престижной лиге Bellator, одолев Элину Каллиониду.

Победа досталась Яньковой, считающейся самой сексуальной представительницей женских смешанных единоборств, по очкам по итогам трёх раундов — 29:28, 30:27, 30:27.

Янькова не знает поражений в Bellator: ранее она побеждала американок Анджелу Пинк и Вету Артеагу.

Самым зрелищным эпизодом Bellator 176 в итальянском Турине стал нокаутирующий удар ногой бразильца Рафаэла Карвалью в голову американцу Мелвину Манхуфу.

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