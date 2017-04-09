Рамзан Кадыров поздравил бойца Бибулатова с победным дебютом в UFC

Для Бибулатова бой с Лаусой стал дебютным в самой престижной бойцовской лиге мира. Ранее россиянин одержал 13 побед в 13 профессиональных боях ММА.
После трёх пятиминутных раундов все трое судей отдали предпочтение Бибулатову с одинаковым счётом 29:26.
За поединком в Баффало с трибун наблюдали российские болельщики, представляющие клуб "Ахмат", за который выступает наш дебютант UFC. Были среди фанатов и американцы.
Дорогие друзья! Очень приятно, что за нашего Магомеда Бибулатова болеют не только в Чечне, во всей России, но и в Америке, где состоится поединок. Вот один из счастливых болельщиков направляется в зал. И, конечно, американца обрадовал подарок Амрудди Эдильгириева - красивая футболка Клуба "Ахмат". #Кадыров #Бибулатов #Ахмат #UFC210
Перед боем в зале развернули флаг клуба "Ахмат".
Поддерживали Бибулатова и в Грозном, прямо в кинотеатре.
Ассаламу алайкум! "Чаборз" одержал победу над филиппинцем Дженел Лауза! Дорогой младший БРАТ, представитель Чеченского Республиканского бойцовского Клуба "АХМАТ" Магомед "Чаборз" Бибулатов дебютировал в UFC и выиграл у своего соперника Дженел Лауза. Таким образом, он продолжил серию беспроигрышных боев. Его общий счёт 14:0! Магомед, Чечня гордится тобой! Поздравляем, желаем покорения новых высот! #Кадыров #Ахмат #Россия #Чечня #UFC
Бибулатова с успешным дебютом поздравил глава Чеченской Республики, большой поклонник смешанных единоборств Рамзан Кадыров, который выразил уверенность, что "победа над Лаусой — лишь начало славной карьеры Магомеда в UFC".
Дорогие друзья! У меня никогда не было сомнений в том, что у представителей Чеченского Республиканского бойцовского клуба «Ахмат» большое будущее на самых престижных международных аренах. Первое испытание на таком уровне сегодня прошел один из именитых представителей клуба "АХМАТ", чемпион, обладатель поясов АСВ, WSOF, WFCA Магомед «Чаборз» Бибулатов. В своем дебютном бою в UFC, он этой ночью встречался с филиппинцем Дженелом Лаузем. В этом напряженном поединке Магомед одержал блистательную и яркую победу под восторженные аплодисменты зрителей в спорткомплексе американского города Баффало. С самого начала боя противостояние прошло под тотальным контролем Магомеда «Чаборз» Бибулатова. В итоге, несмотря на упорное сопротивление Дженела Лауза, наш «Чаборз» одержал убедительную победу! В этом поединке Бибулатова поддерживали его поклонники в самых разных регионах. Только в Грозном Государственный театральный концертный зал был забит до отказа. Этот бой транслировался в прямом эфире во многих спортивных клубах. Я убежден, что сегодняшний дебют Магомеда только начало его славной карьеры в UFC! Наши главные победы впереди! #Кадыров #Россия #Ахмат #Чечня #Бибулатов #UFC
Напомним, что в главном бою UFC 210 досрочную победу одержал капитан американской команды Хабиба Нурмагомедова 38-летний американец Дэниэл Кормье. А в Турине в тот же день в рамках Bellator продолжила победное шествие россиянка Анастасия Янькова.
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