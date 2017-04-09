Рамзан Кадыров поздравил бойца Бибулатова с победным дебютом в UFC

28-летний Магомед Бибулатов ночью одолел в Баффало в рамках UFC 2010 филиппинца Джанела Лаусу.

Для Бибулатова бой с Лаусой стал дебютным в самой престижной бойцовской лиге мира. Ранее россиянин одержал 13 побед в 13 профессиональных боях ММА.

После трёх пятиминутных раундов все трое судей отдали предпочтение Бибулатову с одинаковым счётом 29:26.

За поединком в Баффало с трибун наблюдали российские болельщики, представляющие клуб "Ахмат", за который выступает наш дебютант UFC. Были среди фанатов и американцы.

Перед боем в зале развернули флаг клуба "Ахмат".

Буффало, Нью-Йорк в ожидании.. #UFC210 #Бибулатов #ChaBorz Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 8 2017 в 3:00 PDT

Поддерживали Бибулатова и в Грозном, прямо в кинотеатре.

Бибулатова с успешным дебютом поздравил глава Чеченской Республики, большой поклонник смешанных единоборств Рамзан Кадыров, который выразил уверенность, что "победа над Лаусой — лишь начало славной карьеры Магомеда в UFC".

Напомним, что в главном бою UFC 210 досрочную победу одержал капитан американской команды Хабиба Нурмагомедова 38-летний американец Дэниэл Кормье. А в Турине в тот же день в рамках Bellator продолжила победное шествие россиянка Анастасия Янькова.