Звезду "Барселоны" могут отстранить от матча года против "Реала" за аплодисменты

Бразильский футболист каталонского клуба Неймар был удалён в матче 31-го тура испанской Ла Лиги с "Малагой" (0:2) и может подвергнуться дополнительным санкциям.

Уходя в подтрибунное помещение, Неймар саркастически поаплодировал судье, который перед этим выгнал футболиста с поля.

Этот эпизод будет изучен дисциплинарным комитетом Ла Лиги. Если поведение Неймара расценят как некорректное, то вместо одного матча бразилец пропустит 2–3.

Таким образом, Неймар рискует пропустить футбольное "Эль-Класико" — против "Реала", с которым "Барселона" встретится через тур. Впрочем, навязать мадридцам борьбу за чемпионство после поражения от "Малаги" каталонцам уже проблематично. Отставание "Барселоны" от "Реала" составляет три очка, при этом команда Криштиану Роналду имеет матч в запасе.