Звезду "Барселоны" могут отстранить от матча года против "Реала" за аплодисменты

Уходя в подтрибунное помещение, Неймар саркастически поаплодировал судье, который перед этим выгнал футболиста с поля.
Neymar Red Card Malaga vs Barcelona 08.04.2017: https://t.co/v4ZJu37nGW przez @YouTube— Michał Klocek (@kloci17) 9 апреля 2017 г.
Этот эпизод будет изучен дисциплинарным комитетом Ла Лиги. Если поведение Неймара расценят как некорректное, то вместо одного матча бразилец пропустит 2–3.
Таким образом, Неймар рискует пропустить футбольное "Эль-Класико" — против "Реала", с которым "Барселона" встретится через тур. Впрочем, навязать мадридцам борьбу за чемпионство после поражения от "Малаги" каталонцам уже проблематично. Отставание "Барселоны" от "Реала" составляет три очка, при этом команда Криштиану Роналду имеет матч в запасе.
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