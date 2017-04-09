Футболист Тарасов рассказал о ненормальной зависимости от соцсетей

Бывший супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов дал развёрнутое интервью официальному сайту московского "Локомотива", в котором затронул не только футбольные темы.

30-летний полузащитник "Локомотива" и кандидат в сборную России, в частности, рассказал о дружбе со многими известными представителями шоу-бизнеса. Такими, например, как Мот и T-Killah. В то же время Тарасов попросил болельщиков не судить его по "инстаграму", в котором за последние полгода, когда он разводился с Бузовой, было выложено (и не им) огромное количество бурно обсуждавшихся подписчиками неоднозначных постов.

— Я помню то беззаботное время без смартфонов и "инстаграмов", когда уходил из дома в восемь утра в школу, потом тренировался целый день и возвращался в десять вечера, — заметил Тарасов. — И все знали, где я! Сейчас же — постоянные звонки, СМС... Социальные сети однозначно разрушают нашу жизнь. Это какая-то ненормальная зависимость...

Напомним, что на этой неделе "Локомотив" с Тарасовым в составе вышел в финал Кубка России. А 9 апреля железнодорожникам предстоит матч 22-го тура РФПЛ против "Ростова".