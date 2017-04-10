Тренд "романтик": прокачай себя второй половинкой

Лайф рассказывает о новом веянии в мировом и российском воркауте — совместных тренировках влюблённых и супружеских пар.

Многие специалисты отмечают плюсы и минусы таких тренировок. Разногласия обычно возникают, если мужчина хочет нарастить мышечную массу, а девушка предпочитает кардионагрузки. Впрочем, правильно подобранный комплекс упражнений и желание заниматься вместе могут решить любую проблему. Совместные тренировки, по мнению специалистов, налаживают взаимопонимание между партнёрами и превращаются в весьма полезное и весёлое времяпрепровождение.

Лайф сходил в зал с Ульяной Кардаш и Александром Титовым, которые проживают в подмосковном городе Ступино и продвигают "тренировки в паре" в массы. Влюблённые продемонстрировали несколько упражнений на разные группы мышц для занятий вдвоём.

— Мы вместе занимаемся спортом и ведём здоровый образ жизни, — начала Ульяна. — Помимо этого, поём в эстрадном ансамбле. Поэтому нам нужно всегда выглядеть подтянутыми, здоровыми и сильными.

Александр: Я работаю наладчиком на машинно-строительном производственном предприятии в Ступине. Мы изготавливаем детали для боевых вертолётов. Работа тонкая. Помимо этого, я фитнес-тренер в нашем клубе. Пропагандируем спорт в городе.

Ульяна: У нашего города есть слоган, правда, давно забытый: "Ступино выбирает здоровье". Мы решили возродить его.

Как давно я этого хотела и теперь я артист @russkii_style_stupino ❤️ #русскийстильступино #коллектив #артист Публикация от ТРЕНИРОВКИ #ВОЛЯСИЛЬНЫХ (@uliana_kardash) Ноя 19 2016 в 6:42 PST

— Как вы познакомились?

Александр: Летом, когда катались на велосипедах. Мы уже практически год вместе.

Ульяна: Я яростный фанат вело. До встречи с Сашей, правда, была "велосипедным бегемотиком" — весила на 12 килограммов больше, чем сейчас. Но уже тогда любила кататься. Преодолеваю по 25–30 километров. Пару раз заблудилась даже и несколько солнечных ударов получала, но не прекращала. Так и ездила, а Саша со мной — одним маршрутом.

Александр: Я давно обратил на неё внимание.

Ульяна: В один прекрасный момент решили познакомиться. Я, конечно, видела, что там мощный парень ездит, и подумала, что это я одна катаюсь-то? (Смеётся.)

— А как начали вместе тренироваться?

Ульяна: Поначалу я не понимала, почему он каждый день встаёт в 9 утра и уходит на два часа в зал. Говорила: "давай поваляемся, погулять сходим или в кино", а Саша всё продолжал тренироваться. Потом я решила пойти посмотреть, что он там делает. Была осень, дело было на стадионе. Попробовала делать упражнения на пресс, и Саша сказал, что у меня хорошая техника и большой потенциал.

— Ульяна, как вам удалось похудеть на 12 кг?

— На момент нашего знакомства я весила 72 кг. Сейчас уже 59. Помню, поехала отдыхать в Италию. Мои фотографии и видео в купальнике меня заставили задуматься. Поняла, что не хочу быть в таком теле. Несмотря на то, что спортом я всегда занималась. У меня был абонемент в шикарный клуб, но я не следила за питанием. После тренировок много ела.

Александр: Да-да, фастфуд!

Ульяна: Потом мы вместе начали правильно питаться.

Александр: Я тоже тогда имел пузо. Весил 95 кг. Но работал на трёх работах, и времени на походы в спортзал не было. Сейчас мой вес — 89 кг, и я набрал мышечную массу. В ближайших планах ещё больше подсушиться. Будем и дальше плавно урезать углеводы в нашем рационе питания.

— А чем в основном питаетесь?

Александр: Кстати, Ульяна очень вкусно готовит.

Ульяна: Саша говорит, что до меня варил только одну куриную грудку, засыпал это огурцами — и всё.

Александр: И гречку сухую ел. Одни протеиновые коктейли спасали меня. Только они были вкусные.

Ульяна: Сейчас я добавляю много низкокалорийных соусов и сою. Могу что-то приготовить вкусно даже без масла, а просто на воде. Кроме того, сейчас много заменителей всего, например, сахара и шоколада.

Александр: Ульяна даже блинчики протеиновые делает.

Ульяна: Недавно купила колбасу сыну, а он в ответ: "Я не буду. Посмотри, у меня кубики жира, а у вас кубики пресса". Так что мой ребёнок тоже перестроился.

— Сын занимается спортом?

Ульяна: Спортивными бальными танцами. Он музыкальный, любит творчество. Читает стихи, поёт песни.

Александр: Летом планируем на стадионе проводить занятия, и возьмём его с собой. В мячик поиграть и на турниках позаниматься.

— Ульяна, Вы раньше работали стюардессой. Занятия спортом нужны в такой профессии?

— Да, пять лет проработала. Это прекрасный опыт. Профессия стюардессы учит стрессоустойчивости. Дважды в год проходят тренировки на суше и на воде. Эвакуации с самолёта на сушу, а также на спасательные плоты в бассейнах. Спасаем друг друга. Всё это проходит в достаточно спартанских условиях. Без спортивной подготовки никуда. Да и отбор стюардесс происходит по параметрам. Не 90-60-90, но до определённого количества килограмм. Стараются брать физически крепких девушек. Бывает, смотришь на девочку — она настоящая дюймовочка, но как откроет одной рукой заднюю дверь на большом Боинге 747 — все вопросы отпадают.

— А вам, Александр, на работе спорт как-то помогает?

— На работе все восхищаются мной. Говорят: "Молодец! Красавчик!" Я работаю по сменам день/ночь по 12 часов. И благодаря спорту у меня большая выносливость. Не чувствую усталости, как многие.

Ульяна: Когда он проходит досмотр при входе на завод, все удивляются, почему он с собой такое количество еды несёт. Я ему с собой собираю три контейнера одного, три — другого. Плюс много овощей и ещё шейкер протеиновый с творогом. Некоторые дразнят и говорят: ты бы ещё с вагоном приехал...