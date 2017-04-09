"Спартак" победил самого неудобного соперника и увеличил отрыв до "+8" (видео)

В 22-м туре РФПЛ красно-белые одолели в гостях "Уфу" (3:1), упрочив своё лидерство в чемпионской гонке.

В первом тайме игра "Спартака" была похожа на чемпионскую: гости постоянно давили на уфимцев и регулярно обстреливали ворота Александра Беленова (13 ударов за 45 минут). На 38-й минуте натиск принёс результат — отличился Денис Глушаков.

На 55-й минуте судья Лапочкин из Санкт-Петербурга назначил в ворота "Уфы" пенальти, который реализовал Квинси Промес. Этот 11-метровый стал для красно-белых первым в сезоне.

Правда, после пенальти спартаковцы вполне могли растерять преимущество, как в прошлом туре — с "Оренбургом". Сначала команда Массимо Карреры "привезла" 11-метровый в свои ворота, но команду спас Артём Ребров.

А на 85-й минуте "Уфа" отыграла один гол — забил Иван Обляков.

Уфимцы бросились на финишный штурм, но в концовке получили мяч в свои ворота от Лоренсо Мельгарехо.

"Спартак" одержал победу над своим самым неудобным соперником в РФПЛ: из предыдущих пяти очных поединков "Уфа" выиграла три, в том числе матч первого круга этого сезона в Москве. Интересно, что и сегодняшняя игра прошла почти при московской атмосфере: центральные трибуны были полны болельщиков красно-белых и поддерживали переклички с гостевых фанатских трибун.

Команда Карреры оторвалась в чемпионате от ближайшего преследователя, "Зенита", на 8 очков, а от ЦСКА — на 9. Правда, у армейцев остаётся матч в запасе — в гостях против "Краснодара".