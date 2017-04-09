"Спартак" победил самого неудобного соперника и увеличил отрыв до "+8" (видео)

В первом тайме игра "Спартака" была похожа на чемпионскую: гости постоянно давили на уфимцев и регулярно обстреливали ворота Александра Беленова (13 ударов за 45 минут). На 38-й минуте натиск принёс результат — отличился Денис Глушаков.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:1 38' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/Bh2ToxBuG2— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
На 55-й минуте судья Лапочкин из Санкт-Петербурга назначил в ворота "Уфы" пенальти, который реализовал Квинси Промес. Этот 11-метровый стал для красно-белых первым в сезоне.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:2 56' Куинси Промес @QPromes (Пенальти) pic.twitter.com/5UOyvimse7— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Правда, после пенальти спартаковцы вполне могли растерять преимущество, как в прошлом туре — с "Оренбургом". Сначала команда Массимо Карреры "привезла" 11-метровый в свои ворота, но команду спас Артём Ребров.
Ребров отражает 11-метровый @UfaFc в исполнении Фатаи 62' #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:2 pic.twitter.com/6AdCcSTZLe— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
А на 85-й минуте "Уфа" отыграла один гол — забил Иван Обляков.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 1:2 85' Иван Обляков pic.twitter.com/bKQnDev9oj— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Уфимцы бросились на финишный штурм, но в концовке получили мяч в свои ворота от Лоренсо Мельгарехо.
"Спартак" одержал победу над своим самым неудобным соперником в РФПЛ: из предыдущих пяти очных поединков "Уфа" выиграла три, в том числе матч первого круга этого сезона в Москве. Интересно, что и сегодняшняя игра прошла почти при московской атмосфере: центральные трибуны были полны болельщиков красно-белых и поддерживали переклички с гостевых фанатских трибун.
Команда Карреры оторвалась в чемпионате от ближайшего преследователя, "Зенита", на 8 очков, а от ЦСКА — на 9. Правда, у армейцев остаётся матч в запасе — в гостях против "Краснодара".
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