Журналист Лайфа принёс России первое золото в мужском гандболе за 15 лет (видео)

Престижный международный гандбольный турнир СМИ в Бресте запомнился серией тяжёлых травм, сенсационной победой российской команды и титулом самого ценного игрока для представлявшего Лайф Владимира Можайцева.

Турнир журналистов проходил в Бресте и был приурочен к "Финалу четырёх" SEHA League. Накануне белорусский клуб "БГУ им. Мешкова" в серии пенальти уступил венгерскому "Веспрему" и расстроенные местные любители гандбола в большом количестве пришли поддержать свою команду СМИ.

Однако и сборной Белоруссии, считавшейся безоговорочным фаворитом (в трёх предыдущих товарищеских матчах с россиянами хозяева площадки дважды победили, а один поединок свели вничью), переполненные трибуны помочь не смогли. Российская команда сначала разгромила белорусов — 17:12, а затем ещё более уверенно переиграла сборную Европы — 15:8.

— Признаться, выбор организаторов стал для меня сюрпризом, — сказал Лайфу Владимир Можайцев после церемонии награждения. — Если бы не травма, помешавшая лидеру нашей команды Евгению Гостеву принять участие в матче со сборной Европы, наверняка MVP бы признали его. Да и Дмитрий Красюков заслуживал это звание точно не в меньшей степени, чем я. На самом деле не хотелось бы делать акцент на чьих-то индивидуальных заслугах. Наша сборная продемонстрировала в Бресте свой лучший гандбол, каждый из ребят внёс важный вклад в победу. Отдельное спасибо тренерам — экс-одноклубнику Евгения Трефилова Сергею Приголовкину и 14-кратному (!) чемпиону России Василию Филиппову.

Вообще, турнир получился по-настоящему мужским: жёстким и изобилующим травмами. Так, комментатора Артёма Шмелькова после одного из столкновений унесли с площадки на носилках после повреждения позвоночника, но тем не менее спустя какое-то время он снова вернулся в строй. А лидеру сборной Европы сербу Жико Богдановичу и вовсе сломали руку...

Несмотря на эти неприятные моменты, в общем и целом турнир СМИ, организованный совместными усилиями клуба "БГУ имени Мешкова", SEHA League и ФГР, получился крайне удачным. И, конечно, нельзя не сказать слова благодарности гуру белорусской журналистики — Сергею Новикову.

Видеозаписи наших предыдущих товарищеских матчей с белорусами собирали в Интернете гораздо большую аудиторию, чем матчи мужского чемпионата России по гандболу. К сожалению, гандбол в исполнении нашей сильной половины человечества в последнее время не радует большими победами. После олимпийского триумфа в Сиднее-2000 мужская сборная не выигрывала ничего. А единственные успехи молодёжки в XXI веке пришлись на 2001 год, когда команда стала чемпионом мира и Европы.

Сразу после матча нам звонили и поздравляли из российской гандбольной федерации. И в шутку сказали, что эта победа — первая для мужского гандбола за последние 15 лет.

Но если говорить серьёзно — уверен, успехи к настоящей сборной обязательно придут в ближайшее время. Особенно учитывая тот факт, что после триумфа наших замечательных девушек в Рио-2016 гандбол стал объектом внимания первых лиц государства, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Также сборная журналистов России посетила Брестскую крепость, где возложила цветы в память о героях Великой Отечественной войны.