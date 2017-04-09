Мхитарян и Ибрагимович вернули "МЮ" в гонку за Лигой чемпионов (видео)

Футболисты Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович стали главными творцами гостевой победы "Манчестер Юнайтед" над "Сандерлендом" (3:0) в 32-м туре английской Премьер-лиги.

Ибрагимович отметился голом-красавцем на 30-й минуте.

Zlatan Ibrahimovic, ladies and gentlemen pic.twitter.com/N3xiYDKkEG — Zlatan Ibrahimovic (@ZIatanVines) 9 апреля 2017 г.

Для шведского нападающего мяч стал 17-м в нынешнем сезоне АПЛ. Кроме того, он записал в свой актив очередную голевую передачу — на Маркуса Рэшфорда, который сделал счёт 3:0.

Ну а второй мяч "МЮ", также в очень эффектном стиле, провёл Генрих Мхитарян. В активе армянина 4 гола в АПЛ и 9 — во всех турнирах этого сезона.

Напомним, Ибрагимович и Мхитарян перешли в "МЮ" перед началом этого сезона. Команда Жозе Моуринью приблизилась к зоне Лиги чемпионов на расстояние в 4 очка. При этом манкунианцы имеют один матч в запасе в сравнении с занимающим четвёртое место "Манчестер Сити".

"МЮ" довёл свою серию без поражений в премьер-лиге до 21 игры.