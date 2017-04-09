Мхитарян и Ибрагимович вернули "МЮ" в гонку за Лигой чемпионов (видео)

Ибрагимович отметился голом-красавцем на 30-й минуте.
Zlatan Ibrahimovic, ladies and gentlemen pic.twitter.com/N3xiYDKkEG— Zlatan Ibrahimovic (@ZIatanVines) 9 апреля 2017 г.
Для шведского нападающего мяч стал 17-м в нынешнем сезоне АПЛ. Кроме того, он записал в свой актив очередную голевую передачу — на Маркуса Рэшфорда, который сделал счёт 3:0.
Ну а второй мяч "МЮ", также в очень эффектном стиле, провёл Генрих Мхитарян. В активе армянина 4 гола в АПЛ и 9 — во всех турнирах этого сезона.
El gol de Henrikh Mkhitaryan vs Sunderland. 0-2 #MUFC pic.twitter.com/4YHinv6Axs #PremierLeague— ManUnitedWill (@ManUnitedWill) 9 апреля 2017 г.
Напомним, Ибрагимович и Мхитарян перешли в "МЮ" перед началом этого сезона. Команда Жозе Моуринью приблизилась к зоне Лиги чемпионов на расстояние в 4 очка. При этом манкунианцы имеют один матч в запасе в сравнении с занимающим четвёртое место "Манчестер Сити".
"МЮ" довёл свою серию без поражений в премьер-лиге до 21 игры.
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